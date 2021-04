Covid: club privato abusivo aperto in zona rossa, 31 multe (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel circolo privato aperto abusivamente c'erano trenta persone che in barba alle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, si divertivano, bevevano e chiacchieravano alcuni ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 19 aprile 2021) Nel circoloabusivamente c'erano trenta persone che in barba alle norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus, si divertivano, bevevano e chiacchieravano alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid club Covid: club privato abusivo aperto in zona rossa, 31 multe I militari dell'arma sono entrati nel club e hanno sorpreso i trenta clienti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, che si divertivano, tutti violando il coprifuoco delle 22 e le norme anti - covid. .

Covid, blitz nel circolo privato abusivo: multate 30 persone e il proprietario I militari dell'arma sono entrati nel club e hanno sorpreso i trenta clienti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, che si divertivano, tutti violando il coprifuoco delle 22 e le norme anti - covid.

Covid: club privato abusivo aperto in zona rossa, 31 multe - Cronaca ANSA Nuova Europa Frosinone – L’Inner Wheel club e la Cultura del Rispetto (di Stefania Salvadori) La protezione dell’ambiente ed il miglioramento della qualità della vita sono temi fondamentali che vanno posti all’attenzione pubblica favorendo la formazione di una cultura c ...

Covid, blitz nel circolo privato abusivo: multate 30 persone e il proprietario Stavano bevendo e chiacchierando, alcuni di loro indossavano la mascherina, altri nemmeno quella. È quanto hanno scoperto i carabinieri ieri notte durante un blitz all’interno di un circolo privato ap ...

