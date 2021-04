Felicissima Sera, Maria De Filippi legge una lettera: la reazione di Amedeo (Di domenica 18 aprile 2021) Grandi ospiti a ‘Felicissima Sera’, nuovo programma di Mediaset condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Un momento toccante quando Maria De Filippi ha letto una lettera. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e Amedeo (@pioeAmedeo83) ‘Felicissima Sera’ è il nuovo programma di Canale 5 condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Grandi ospiti alla prima Serata: Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone. Non poteva non mancare, la queen di Canale 5, ovvero Maria De Filippi, che è stata la prima ospite della ... Leggi su formatonews (Di domenica 18 aprile 2021) Grandi ospiti a ‘’, nuovo programma di Mediaset condotto dal duo comico Pio e. Un momento toccante quandoDeha letto una. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pio e(@pioe83) ‘’ è il nuovo programma di Canale 5 condotto dal duo comico Pio e. Grandi ospiti alla primata: Francesco De Gregori, Emanuele Filiberto, Tommaso Paradiso, Francesco Pannofino, Ivana Spagna e Andrea Iannone. Non poteva non mancare, la queen di Canale 5, ovveroDe, che è stata la prima ospite della ...

