Covid, news di oggi. Dal 26 l'Italia inizia a riaprire. Draghi: "Rischio ragionato". LIVE (Di sabato 17 aprile 2021) Dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa; al ristorante (anche di sera), a teatro e al cinema per ora solo in zona gialla e all'aperto. Il coprifuoco resta alle 22. Allo studio un pass per vaccinati e guariti. Esulta Salvini, mentre il presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola. Galli: "Se il Rischio è calcolato, è stato calcolato male". oggi a Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo

