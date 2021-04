"Mi tradisci con Balotelli". E viene massacrata di botte

(Di venerdì 16 aprile 2021) Un bresciano di 30 anni ha massacrato dila fidanzata credendo avesse una relazione segreta con Mario. Chiesti 13 anni di carcere per l'uomo

Folle di gelosia e convinto che la sua fidanzata intrattenesse una relazione sentimentale con l'attaccante Mario Balotelli (oggi al Monza), ossessionava la donna e la picchiava dopo violenti litigi. Così un giovane bresciano di 30 anni, dopo essere stato oggetto di un provvedimento che Un bresciano di 30 anni ha massacrato di botte la fidanzata credendo avesse una relazione segreta con Mario Balotelli. Chiesti 13 anni di carcere per l'uomo ... Cagliari, parla Giulini - Tommaso Giulini, Presidente del Cagliari è intervenuto ai microfoni de "Il Cagliari In Diretta" su "Radiolina" ed ha analizzato ...