La zanzara drone

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ci avete segnalato una notizia che arriva dal passato, una di quelle che mi aiutano a evitare di parlare ancora una volta di pandemia e vaccini, quindi l’accolgo a braccia aperte. La notizia viene da un canale Telegram chiamato @infonesh con oltre cinquemila follower, canale che come capirete da quanto segue è davvero poco affidabile. Viene condivisa quest’immagine: Con questo testo: Promemoria – Quella è una? No, è unspia – insetti urbani già in produzione e finanziato dal governo degli Stati Uniti (in collaborazione con Walmart). Può essere controllato da remoto ed è dotato di telecamera e microfono. Può atterrare su di noi e il Pontatial può prelevare campioni di DNA o lasciare nanotecnologie di tracciamento RFID sulla nostra pelle. Può volare attraverso una finestra aperta o essere attaccato ai nostri vestiti fino a quando non lo ...