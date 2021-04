Helen McCrory | muore a 52 anni l’attrice di Harry Potter e James Bond

(Di venerdì 16 aprile 2021) La morte diè stata annunciata quest’oggi su Twitter dal marito Damian Lewis. Dopo una battaglia con il cancro,inglese nota al grande pubblico per i suoi ruoli nelle saghe di, è deceduta nella propria abitazione all’età di 52. Damian Lewis, anch’egli attore e sposato conda 14, ha scritto: “Mi si spezza il cuore nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia con il cancro, la donna bellissima e forteè morta pacificamente a casa, circondata da un’onda d’amore di amici e famigliari. E’ morta così come ha vissuto. Senza paura. Dio, l’abbiamo amata e sappiamo quanto siamo stati ...

ilpost : È morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory - Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - boiledchickpeas : RT @_amantedelcine_: Helen McCrory prima di essere una grande attrice era una grande donna e il suo ricordo sarà sempre vivo dentro di noi.… - chiarakalos : RT @adoringcinema: è stata un'attrice pazzesca e talentuosa come poche, mi dispiace veramente tanto ?? addio Helen McCrory ?? - PadfootBlack__ : Helen McCrory non sarà riuscita a vincere contro il cancro ma ha conquistato tutti i nostri cuori. ci ha regalato… -

morta a 52 anni l'attrice britannica, interprete di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter e di serie di successo come Peaky Blinders o MotherFatherSon . Era gravemente malata da tempo. approfondimento Le foto più belle ...morta, 52 anni, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo era stata Narcissa Malfoy, madre di Draco nella saga di "Harry Potter", mentre il pubblico del piccolo schermo ...L'attrice inglese Helen McCrory è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy, la madre di Draco, nella saga di Harry Potter. Helen McCrory ha recitato ...Grave lutto nel mondo del cinema: si spegne a 52 anni Helen McCrory, attrice nota per i ruoli nella saga di Harry Potter e nella serie Peaky Blinders. Secondo quanto riportato, a portarla via è stata ...