Galli: «Strano che nel mirino siano finiti AstraZeneca e J&J, che sono i vaccini più economici»

Il direttore del reparto Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica Milano sui vaccini. In particolare sull'AstraZeneca, nell'occhio del ciclone da settimane per i rari casi di trombosi connessi all'inoculazione delle dosi. «Io non sconsiglio certo AstraZeneca. Sarebbe come se sconsigliassi di fare un esame radiologico con mezzo di contrasto iodato o con gadolinio in una situazione di necessità. Questo tipo di esame, dal punto di vista della letalità, è probabilmente più pericoloso rispetto al vaccino di cui stiamo parlando. E a nessuno verrebbe in mente di rifiutare una Tac quando serve, pur essendo noti alcuni rarissimi casi di reazioni importanti o addirittura decessi in rapporto a un milione di esami. Per il vaccino discorso è identico».

