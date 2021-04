Covid, l’ad di Pfizer Bourla: “Aumenteremo drasticamente le forniture. Con Israele siamo riusciti a dimostrare che c’è speranza” (Di giovedì 15 aprile 2021) Un aumento drastico delle forniture all’Europa, la certezza che per ora il vaccino risulta “sicuro” sulle varianti e sulle persone. Albert Bourla presidente e amministratore delegato di Pfizer in un’intervista al Corriere della Sera e ad altri tre quotidiani europei rassicura sulle future consegne, ora che l’Unione europea ha deciso che potrebbe puntare per il 2022 sui vaccini a Rna messaggero. “Noi stiamo programmando di aumentare drasticamente le nostre forniture di vaccini ai Paesi europei nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre: 250 milioni di dosi, dopo averne date 62 fino a marzo. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che stanno avendo altre aziende. Ma sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Un aumento drastico delleall’Europa, la certezza che per ora il vaccino risulta “sicuro” sulle varianti e sulle persone. Albertpresidente e amministratore delegato diin un’intervista al Corriere della Sera e ad altri tre quotidiani europei rassicura sulle future consegne, ora che l’Unione europea ha deciso che potrebbe puntare per il 2022 sui vaccini a Rna messaggero. “Noi stiamo programmando di aumentarele nostredi vaccini ai Paesi europei nelle prossime settimane. In questo trimestre consegneremo oltre quattro volte di più di quanto abbiamo fatto nel primo trimestre: 250 milioni di dosi, dopo averne date 62 fino a marzo. Certo, c’è sempre la possibilità che qualcosa vada storto, come si vede dai problemi che stanno avendo altre aziende. Ma sono ...

