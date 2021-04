Can Yaman Instagram: l’attore elimina il profilo dopo le critiche per il matrimonio con Diletta Leotta (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman ha eliminato il suo profilo Instagram. Quello tra l’attore turco e i social, è un matrimonio che non s’ha da fare, un po’ come quello con Diletta Leotta, secondo alcune voci. dopo averle fatto la proposta con tanto di anello, ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli che farebbero pensare a problemi nella coppia. Dietro la cancellazione dell’account di Can Yaman su Instagram, ci sarebbero anche le numerose critiche ricevute sull’affaire Leotta. Can Yaman si cancella Instagram: il presunto motivo Non è la prima volta che Can Yaman sparisce dai social. Nel giro di due mesi, l’attore turco ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 15 aprile 2021) Canhato il suo. Quello traturco e i social, è unche non s’ha da fare, un po’ come quello con, secondo alcune voci.averle fatto la proposta con tanto di anello, ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli che farebbero pensare a problemi nella coppia. Dietro la cancellazione dell’account di Cansu, ci sarebbero anche le numerosericevute sull’affaire. Cansi cancella: il presunto motivo Non è la prima volta che Cansparisce dai social. Nel giro di due mesi,turco ...

