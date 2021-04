I Pelicans non confermano Isaiah Thomas (Di mercoledì 14 aprile 2021) I New Orleans Pelicans hanno deciso di non confermare Isaiah Thomas che aveva firmato un contratto di appena 10 giorni, anche se non è escluso che venga richiamato. Perché i Pelicans non hanno confermato Isaiah Thomas? La decisione di non confermare Thomas è dovuta agli infortuni subiti da Josh Hart( rottura del legamento del pollice) e Nickeil Alexander-Walker (distorsione alla caviglia) che costringono la squadra a trovare un giocatore perimetrale che non può essere Thomas a causa dei suoi limiti di altezza. Al posto è stato ingaggiato James Nunnally con un contratto two-wsy. In tre partite disputate, Thomas non ha particolarmente brillato con circa 7.7 punti di media con il 33% del tiro di cui 3/22 dalla lunga distanza, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) I New Orleanshanno deciso di non confermareche aveva firmato un contratto di appena 10 giorni, anche se non è escluso che venga richiamato. Perché inon hanno confermato? La decisione di non confermareè dovuta agli infortuni subiti da Josh Hart( rottura del legamento del pollice) e Nickeil Alexander-Walker (distorsione alla caviglia) che costringono la squadra a trovare un giocatore perimetrale che non può esserea causa dei suoi limiti di altezza. Al posto è stato ingaggiato James Nunnally con un contratto two-wsy. In tre partite disputate,non ha particolarmente brillato con circa 7.7 punti di media con il 33% del tiro di cui 3/22 dalla lunga distanza, ...

