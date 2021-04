Erdogan: 'Io dittatore? Draghi nominato e non eletto, danneggiate relazioni Turchia - Italia' (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'La dichiarazione del presidente del Consiglio Italiano Mario Draghi è stata maleducata e impertinente'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, replicando al primo ministro Italiano che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 14 aprile 2021) 'La dichiarazione del presidente del Consigliono Marioè stata maleducata e impertinente'. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip, replicando al primo ministrono che ...

fattoquotidiano : Erdogan risponde a Mario Draghi che lo definì un “dittatore”: “Le sue parole una totale maleducazione” - fahrettinaltun : Il PM nominato d’Italia ha superato i limiti definendo come 'dittatore' Recep Tayyip Erdogan che è eletto President… - matteosalvinimi : Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili. - collorigh : @sabrina__sf Uno dei due è un dittatore, l'altro, Erdogan, è stato eletto - CALCIOGEMINI : Erdogan risponde a #Draghi : 'Io dittatore? È un maleducato, nominato e non eletto. Le relazioni sono danneggiate' #Erdogan -