Uomini e Donne puntata di oggi: nuovo confronto tra Gemma e Nicola, tornano due coppie

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 13 aprile, vedremo che Gemma tornerà nuovamente al centro dello studio per raccontare gli ultimi risvolti in campo professionale. La dama si confronterà nuovamente con Nicola e scopriremo se il loro rapporto può trasformarsi in qualcosa di più oppure no. Durante la messa in onda, poi, assisteremo anche ad alcuni colpi di scena. Le anticipazioni provenienti da fonti interne al programma, infatti, hanno rivelato che in studio torneranno anche due ex coppie del parterre.

Gemma in crisi nella puntata di oggi di Uomini e Donne

Martedì 12 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne.

