Milano | i vigili derubavano i pusher e rivendevano la droga sequestrata | quattro agenti arrestati

Advertising

SkyTG24 : Milano, sottraevano soldi ai pusher: quattro vigili ai domiciliari - LaStampa : Milano: arrestato comandante dei vigili a Trezzano sul Naviglio - redazioneiene : Si sarebbero intascati i soldi trovati durante una perquisizione in casa di presunti spacciatori, compilando falsi… - RosannaVaroli : Arrestato il capo dei vigili di Trezzano sul Naviglio: aveva cercato di incastrare con la droga la comandante di Co… - Spectra_anna : RT @abuzzo3: Mentre alcuni ghisa meneghini rubavano in casa dei pusher, il capo dei vigili di Trezzano metteva la droga nell'auto della com… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano vigili

Per questo motivo, quattro agenti della polizia locale disono finiti agli arresti ... Iurbani , appartenenti al nucleo contrasto stupefacenti, secondo l'accusa avrebbero messo in piedi ......del comandante Lia Vismara ed era tornato a fare l'agente nella polizia di. Per vendetta quindi avrebbe fatto mettere a gennaio, tramite un complice, nell'auto del comandante deidi ...Droga, sottraevano soldi ai pusher: quattro vigili ai domiciliari. Operazione della Squadra Mobile a Milano. Incastrati dalle telecamere ...Per questo motivo, quattro agenti della polizia locale di Milano sono finiti agli arresti domiciliari con ... arrestato il comandante dei vigili di Trezzano Tutto era nato da un'inchiesta ...