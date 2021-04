Sì alla sfida politica di unire quello che la crisi divide

Leggi su ilmanifesto

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ragionando sul voto a Roma, sui tanti gruppi, associazioni, comitati, le diverse sigle politiche di sinistra, Bevilacqua e Scandurra in un articolo del 7 aprile su il manifesto rivolgono un invito a Sinistra Italiana a «mettere insieme, se non tutti, almeno gran parte di questi frammenti sparsi e tentare un'esperienza simile a quella di "Coraggiosa" in Emilia». È un ragionamento che raccolgo e condivido. Alle elezioni ci misureremo con le domande e le attese di città, non solo Roma, dove …