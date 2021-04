Pio e Amedeo scommettono su Felicissima Sera e attaccano la D’urso (ormai sport nazionale!)

(Di lunedì 12 aprile 2021) Pio eDal dissacrante e a tratti “demenziale” Emigratis ail passo sembra piuttosto lungo (e lo è). Con il nuovo show al via venerdì 16 aprile in primata su Canale 5, Pio epuntano a conquistare quella parte di pubblico che poco ha a che fare con loro; da qui la scelta di un titolo “volutamente vintage”. “Il nostro obiettivo è prenderci il pubblico della tv generalista, quello che di solito non è il nostro pubblico. E’ un grande show, un tipo di spettacolo che Mediaset non faceva da tempo e ha incredibilmente deciso di affidare a noi” dichiarano i due comici al Corriere della. In una “cornice” da varietà con importanti ospiti (ecco chi ci sarà alla prima puntata), il quadro sarà comunque la loro comicità “sfacciata” e, visti i tempi, ...

A tirar su un po' il morale pomeridiano, l'intervista al duo comico formato da Pio e Amedeo. I due comici al Corsera: "Ormai non si può più dire niente. E questa follia che siamo tutti uguali deve finire, Flavia Vento non è uguale a Piero Angela", che ai tempi di Emigratis facevano figuracce in giro a nome e per conto dell' 'italiano medio', per lo più massacrando vip a rotazione, vanno ora in prima serata su Canale 5 con una ... Dal dissacrante e a tratti "demenziale" Emigratis a Felicissima Sera il passo sembra piuttosto lungo (e lo è). Con il nuovo show al via venerdì 16 aprile in prima serata su Canale 5, Pio e Amedeo puntano ...