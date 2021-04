Dopo 100 giorni Speranza ammette solo gli errori della Ue sui vaccini (Di lunedì 12 aprile 2021) «La Commissione Europea ha commesso errori durante la negoziazione dei vaccini…». Sono passati 100 giorni e più da quando è partita la campagna vaccinale anti-Covid in Italia. giorni, tre mesi e mezzo, in cui è parso evidente a tutti che eravamo indietro, soprattutto con le consegne dei vaccini. Abbiamo cominciato ad avere dubbi quando vicino a noi c'erano paesi molto più avanti; dubbi che sono cresciuti poi quando abbiamo visto e letto i contratti che Bruxelles aveva sottoscritto con le case farmaceutiche. Sono stati 100 giorni in cui il Ministro della Salute del vecchio e dell'attuale Governo, Roberto Speranza, prima ha negato, poi minimizzato ed infine, ieri sera (11 aprile) ammesso che si, sono stati fatti degli errori ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 aprile 2021) «La Commissione Europea ha commessodurante la negoziazione dei…». Sono passati 100e più da quando è partita la campagna vaccinale anti-Covid in Italia., tre mesi e mezzo, in cui è parso evidente a tutti che eravamo indietro, soprattutto con le consegne dei. Abbiamo cominciato ad avere dubbi quando vicino a noi c'erano paesi molto più avanti; dubbi che sono cresciuti poi quando abbiamo visto e letto i contratti che Bruxelles aveva sottoscritto con le case farmaceutiche. Sono stati 100in cui il MinistroSalute del vecchio e dell'attuale Governo, Roberto, prima ha negato, poi minimizzato ed infine, ieri sera (11 aprile) ammesso che si, sono stati fatti degli...

