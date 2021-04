Calciomercato | Zielisnki e Fabian nel mirino dei club della Premier

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Zielisnki

Forzazzurri

, per la sinistra il Napoli segue Gudmundsson Come riportato dai colleghi svedesi di ... In difesa torna Manolas Napoli, la consacrazione di. ADL l'ha già blindato, il futuro è suo ...Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si sfidano Sassuolo e Napoli: partita chiave per entrambe le squadre in ottica europea Questi i voti del primo tempo SASSUOLO Consigli 6 Muldur 5 Marlon 5.5 Ferrari 6 ...Calciomercato, club della Premier su Fabian e Zielinski Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, le recenti prestazioni di Fabian Ruiz e ...Il Napoli si gode Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, autori rispettivamente di assist e gol per l'1-0 ieri al Ferraris contro la Sampdoria. Radio Kiss Kiss Napoli, raccontando la grandezza dei due ...