Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo (Di giovedì 8 aprile 2021) Un settore che ha resistito in modo complessivamente soddisfacente alla crisi del 2020, anche se singole imprese sono state colpite in modo duro, e che quindi, certamente, può trovare nella nuova Pac un’occasione per accrescere il suo vantaggio competitivo e contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio territoriale valorizzando aree difficili e marginali. A sostenerlo è l’Ismea, nel report ‘Fabbisogni e strumenti di intervento nel settore vitivinicolo italiano alla luce degli obiettivi della nuova Pac’, che fornisce un’analisi del settore nella sua complessa e articolata struttura e nella sua posizione competitiva, per individuare alcuni elementi di supporto in funzione del Piano strategico nazionale (Psn) della Pac. La ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 aprile 2021) Unche ha resistito in modo complessivamente soddisfacente alla crisi del 2020, anche se singole imprese sono state colpite in modo duro, e che quindi, certamente, può trovare nellaPac un’per accrescere il suo vantaggio competitivo e contribuire anche al raggiungimento degli obiettivi di equilibrio territoriale valorizzando aree difficili e marginali. A sostenerlo è l’, nel report ‘Fabbisogni e strumenti di intervento nelitaliano alla luce degli obiettivi dellaPac’, che fornisce un’analisi delnella sua complessa e articolata struttura e nella sua posizione competitiva, per individuare alcuni elementi di supporto in funzione del Piano strategico nazionale (Psn) della Pac. La ...

Advertising

lavoroperte : Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo - zazoomblog : Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo - #Ismea: #nuova #occasione #aumentare - StraNotizie : Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo - fisco24_info : Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo: Un settore che ha resistito in modo co… - lifestyleblogit : Ismea: nuova Pac occasione per aumentare competitività settore vitivinicolo - -