F1 | Helmut Marko | “A Imola lotteremo alla pari con la Mercedes | per vincere serve la perfezione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il secondo posto dell’olandese Max Verstappen nel GP del Bahrain, primo round del Mondiale 2021 di F1, ha un valore particolare: da un lato la prestazione indubbia del pacchetto tecnico e dall’altro la gestione della corsa non proprio impeccabile del team di Milton Keynes. Conclusione: nonostante Max sia partito dpole-position e godesse di un buon passo gara, aè stato il campione del mondo in carica Lewis Hamilton (). Nel prossimo weekend (16-18 aprile) il Circus della quattro-ruote tornerà in scena ae in una sede così importante dal punto di vista della tradizione vedremo se il confronto tra Verstappen ed Hamilton si replicherà o meno. Basandoci essenzialmente su quello che il weekend di Sakhir ha detto, le modifiche regolamentari riguardanti una riduzione del carico aerodinamico (10%) ...