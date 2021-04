Cashback, Senato boccia mozione Fdi: novità per luglio? (Di giovedì 8 aprile 2021) Cashback, arriva un aggiornamento importante in Italia. Il Senato ha infatti bocciato la mozione di Fratelli d’Italia: ecco cosa può succedere adesso Il Cashback, almeno per ora, non sarà annullato. L’Aula del Senato ha infatti respinto la mozione avanzata da Fratelli Italia. La richiesta del partito era quella di cancellare il programma e dirottare l’intero L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 aprile 2021), arriva un aggiornamento importante in Italia. Ilha infattito ladi Fratelli d’Italia: ecco cosa può succedere adesso Il, almeno per ora, non sarà annullato. L’Aula delha infatti respinto laavanzata da Fratelli Italia. La richiesta del partito era quella di cancellare il programma e dirottare l’intero L'articolo proviene da Consumatore.com.

