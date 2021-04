“Già tutto pronto per lei”. Elisa Isoardi, retroscena ‘con premio’: “Perché lascerà presto l’Isola dei Famosi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione di Elisa Isoardi tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 non sta volgendo per dei climi miti. Al contrario di quanto sia stato pronosticato, dato il volto della Isoardi come uno di quelli di punta di questa edizione del survival show, il suo destino potrebbe essere più breve del previsto. E la cosa dipenderà soltanto da lei. Le ultime indiscrezioni che coinvolgono Elisa Isoardi, che nella scorsa puntata si è trovata a perdere al televoto flash con Andre Cerioli. Come a tutti gli altri concorrenti, anche a lei è stata offerta la possibilità di scegliere se tornare a casa, oppure finire in Playa Esperanza, spiaggia che può valere la riammissione, che al momento ospita Miryea Stabile e Vera Gemma. La scelta della conduttrice è stata quella di ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione ditra i naufraghi deldei2021 non sta volgendo per dei climi miti. Al contrario di quanto sia stato pronosticato, dato il volto dellacome uno di quelli di punta di questa edizione del survival show, il suo destino potrebbe essere più breve del previsto. E la cosa dipenderà soltanto da lei. Le ultime indiscrezioni che coinvolgono, che nella scorsa puntata si è trovata a perdere al televoto flash con Andre Cerioli. Come a tutti gli altri concorrenti, anche a lei è stata offerta la possibilità di scegliere se tornare a casa, oppure finire in Playa Esperanza, spiaggia che può valere la riammissione, che al momento ospita Miryea Stabile e Vera Gemma. La scelta della conduttrice è stata quella di ...

Ultime Notizie dalla rete : Già tutto Speranza a La7: 'Gli attacchi di Salvini? Sbaglia chi fa politica sull'epidemia. Ho giurato sulla Costituzione, rispondo solo al diritto ... ... che lo accusa di 'vedere tutto rosso' e di essere 'ideologico sulle chiusure', Speranza risponde a ... Io credo che già nelle prossime settimane, grazie alle misure che abbiamo adottato e all'...

Udienza. Il Papa: i santi non vanno adorati, loro ci rimandano a Cristo ... fra noi e la gente che è arrivata, questo legame di preghiera lo sperimentiamo già qui, nella vita ... se ancora siamo capaci di perseveranza, se malgrado tutto andiamo avanti con fiducia, forse tutto ...

