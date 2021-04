Tempesta d’amore | anticipazioni 7 aprile | il malore di Werner

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 6 aprile 2021) Prosegue l’appuntamento con la soap opera tedesca, che mercoledì 7nella fascia preserale di Rete 4, andrà in onda con una nuova puntata (dalle ore 19:35 fino alle ore 20:30), che si preannuncia già da ora ricchissima di colpi di scena. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più a riguardo.si troverà costretto a dover vendere le sue azioni a l’ultimo candidato che sarà rimasto, l’uomo per questa cosa starà malissimo. Subito dopo, scoprirà che Ariane lo ha derubato, pertanto si recherà immediatamente da lei per affrontarla faccia a faccia. Ma la donna, appena lo vedrà lo tratterà con disprezzo, dicendogli che è stata lei a dare fuoco durante il raduno di auto d’epoca. Gli farà ...