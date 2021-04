Jeep Compass - Il facelift punta sulla connettività

(Di martedì 6 aprile 2021) Lacelebra il suo modello più venduto, la, con un aggiornamento che definire restyling è certamente riduttivo. L'evento di presentazione della Suv, che è stato trasmesso in diretta, ha celebrato gli 80 anni di storia (culminati con le versioni 80 Anniversary della Renegade, della Gladiator e della Wrangler, oltre che della) di un mito americano che ha pochi eguali al mondo. Le sue origini risalgono al 1941, con Willys e Ford nei teatri di guerra, e arrivato ai giorni nostri nel segno dell'affidabilità e delle capacità off-road. Anni di boom.è il brand del gruppo Stellantis cresciuto di più negli ultimi dieci anni: ha moltiplicato di cinque volte le sue vendite, un trend che sta continuando anche nel 2021 con il miglioramento della quota di mercato in Europa. In questo, la ...

TORINO - Si rinnova la, e per il brand americano del gruppo Stellantis e' un momento cruciale. Un best seller assoluto, come indicano i numeri: dal 2017 ne sono state vendute ben 200 mila in Europa, pari al 40% ...Un upgrade che fa dila primain Europa a raggiungere il livello 2 di guida autonoma.Jeep ha annunciato l'arrivo della versione restyling della Compass. Una piccola anteprima l'avevamo già avuta alcuni mesi fa quando questo nuovo modello era stato mostrato in Cina. Vediamo tutti i pri ...L'ultimo restyling della Jeep Compass è stato presentato poco fa in Europa. Scopriamo insieme tutte le caratteristiche.