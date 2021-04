Nuovo trailer di Loki su Disney+, Tom Hiddleston e Owen Wilson a spasso nel tempo (Di lunedì 5 aprile 2021) La Disney ha svelato il Nuovo trailer di Loki, la serie Disney+ in arrivo a giugno sulla piattaforma di streaming. Nella clip, due minuti circa di contenuti inediti, scopriamo dov’è finito il dio dell’inganno dopo essere riuscito a impadronirsi del Tesseract in Avengers: Endgame e fuggire in un altro multiverso. Tom Hiddleston veste ancora i panni del personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel alle prese stavolta con una nuova avventura in cui dovrà sistemare le linee temporali. Ovviamente il Loki che vedremo nell’omonima serie non è quello che abbiamo visto per l’ultima volta in Avengers: Infinity War, quando è morto per salvare il fratellastro Thor. La sua storia riparte dagli eventi di Endgame e dalla sua fuga. “Proteggiamo il corretto flusso del ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 aprile 2021) La Disney ha svelato ildi, la seriein arrivo a giugno sulla piattaforma di streaming. Nella clip, due minuti circa di contenuti inediti, scopriamo dov’è finito il dio dell’inganno dopo essere riuscito a impadronirsi del Tesseract in Avengers: Endgame e fuggire in un altro multiverso. Tomveste ancora i panni del personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel alle prese stavolta con una nuova avventura in cui dovrà sistemare le lineerali. Ovviamente ilche vedremo nell’omonima serie non è quello che abbiamo visto per l’ultima volta in Avengers: Infinity War, quando è morto per salvare il fratellastro Thor. La sua storia riparte dagli eventi di Endgame e dalla sua fuga. “Proteggiamo il corretto flusso del ...

