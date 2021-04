Astrazeneca | l' Ema | nesso tra vaccino e casi di trombosi rare A rischio donne under 50

Advertising

HuffPostItalia : Nuovi dubbi Ema su AstraZeneca. Un nesso con le trombosi c'è - fattoquotidiano : Astrazeneca, Cavaleri (Ema): “C’è un nesso tra vaccino e trombosi rare. Valutare se i benefici restano superiori ai… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: possibile che Ema limiti uso del vaccino AstraZeneca #coronavirusitalia - mastrobradipo : il nesso c'è, anche secondo l'ema #astrazeneca #trombosi - laikatornaacasa : Complimenti a casa farmaceutica e regolatore per la frittata. -

Ultime Notizie dalla rete : Astrazeneca Ema

Possibile analisi dei dati su casi di trombosi, in attesa delle news dall'Il 'bugiardino' del vaccinopotrebbe essere tra i temi dell'incontro di oggi tra i tecnici dell'Aifa e il ministero della Salute. Nel meeting, si potrebbe parlare della possibilità di ...'C'è un nesso tra vaccinoe le trombosi' Lo confermerebbe ...Per "maggiore precauzione" è possibile che l'Agenzia europea dei medicinali "indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca". A dirlo è il ...Nella speranza che i preparati elaborati dalle varie aziende, quelli già in uso e quelli che saranno approvati in futuro dall'Ema, progrediscano in modo ... le forme d'infezione normale che va dal 60% ...