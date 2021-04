Advertising

Pontifex_it : Fratello, sorella, se in questa notte porti nel cuore un’ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce se… - Pontifex_it : Troppe guerre e troppa violenza ci sono ancora nel mondo! Il Signore, che è la nostra pace, ci aiuti a vincere la m… - vaticannews_it : #PapaFrancesco 'Perché, sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita… - FirenzePost : Pasqua: Papa Francesco date vaccini ai paesi poveri - papa_starlab : Da parte mia e di tutto lo staff del nostro gruppo, l'augurio che questa Pasqua possa rappresentare anche la resurr… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasqua Papa

Lo sottolinea ilnel messaggio di. Basta conflitti, i popoli stremati dalle guerre possano vivere in pace. Il Pontefice, nel messaggio Pasquale, lancia anche un nuovo accorato appello per ...Il Pontefice nel giorno dicelebra la liturgia in una Basilica di San Pietro quasi vuota, nel rispetto delle limitazioni imposte dalle norme anti - Covid. Alla fine della messa, il Pontefice nel Messaggio pasquale e la ...Pur tenendo conto del rallentamento delle registrazioni durante il weekend di Pasqua, il dato evidenzia il buon risultato ... al mondo in grado di diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni ...ROMA (ITALPRESS) – Papa Francesco ha presieduto la celebrazione della veglia di Pasqua, in una basilica di San Pietro con pochi fedeli. "Oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, oltre ogni sof ...