Sampdoria | espulso Adrien Silva | salta la gara con il Napoli

(Di sabato 3 aprile 2021) Ladovrà fare a meno diin occasione del match contro il: portoghesecon il Milan Ladovrà fare a meno diin occasione del match contro il, in programma domenica 11 aprile e valevole per la 30a giornata di Serie A. Il centrocampista portoghese è statoal 58? della sfida di San Siro con il Milan a seguito di un fallo sul rossonero Samu Castillejo. TUTTI I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

Ladovrà fare a meno di Adrien Silva in occasione del match contro il Napoli: portoghesecon il Milan. I ...Pioli(4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello (90' Yoshida); ... Ranieri Ammoniti : Colley (S), Thorsby (S), Saelemaekers (M), Bennacer (M), Candreva (S): Silva (...La Sampdoria dovrà fare a meno di Adrien Silva in occasione del match contro il Napoli: portoghese espulso con il Milan La Sampdoria dovrà fare a meno di Adrien Silva in occasione del match contro il ...Prosegue la Serie A con gli incontri della ventinovesima giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partita in programma, fornendo anche la classifica.