Germania: no alla seconda dose AstraZenera agli under60 (Di venerdì 2 aprile 2021) La Commissione tedesca per i vaccini (STIKO) ha raccomandato oggi di usare un vaccino diverso per la seconda dose da somministrare alle persone con meno di 60 anni che hanno ricevuto la prima dose con AstraZeneca. La raccomandazione arriva dopo che nei giorni scorsi la Commissione ha raccomandato di usare AstraZeneca solo per le persone di età pari o superiore a 60 anni, a seguito di almeno 31 casi di trombosi cerebrale, di cui nove mortali, registrati nel Paese. "In attesa di tutti i dati, STIKO raccomanda per le persone con meno di 60 anni, al posto della seconda dose di AstraZeneca, una dose di un vaccino mRNA 12 settimane dopo il primo vaccino", ha detto STIKO. Vaccini mRNA sono quelli Pfizer e Moderna.

