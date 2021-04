Oggi sono arrivate 500mila dosi di Moderna: parte la distribuzione tra le Regioni (Di giovedì 1 aprile 2021) sono arrivate 500mila dosi del vaccino Moderna all'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021)del vaccinoall'aeroporto di Roma Fiumicino e poi trasferite all'hub nazionale della Difesa a Pratica di Mare. Si tratta, sottolinea la struttura del Commissario per ...

Advertising

ladyonorato : Uno spettacolo INDECENTE la censura becera che ieri @BrunoVespa ha praticato sulle più che ragionevoli affermazioni… - Inter : I M FC Internazionale Milano. Ciò che sono oggi è frutto di ciò che sono sempre stata. Aperta al mondo, radicata in… - marattin : Sono già più di 600 - tra dirigenti, militanti e simpatizzanti di @ItaliaViva - gli iscritti all’evento di stasera… - copiesoflwt : anche oggi mi sono svegliata odiando gli u0mini what's the news - RWISHLIST3 : RT @harrysenough: il problema è che oggi potremmo fare un infarto leggendo '[BTS Weverse] V ?? shared a moment with you' e ritrovarci invece… -