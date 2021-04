Gabriele Muccino e le presunte violenze alla moglie | “Mi storse la mascella al punto che…”

(Di giovedì 1 aprile 2021) L’exdi, Elena Majoni, ha lanciato delle accuse pesantissime nei confronti dell’uomo(Instagram)Il registaè nato dal rapporto di due persone anch’esse legate al mondo dello spettacolo. Sua madre infatti svolgeva l’attività di costumista, mentre il padre era un dirigente Rai. Inoltre, come ben sappiamo, suo fratello minore è un volto noto. Stiamo parlando di Silvio, il quale è un attore e sceneggiatore di successo. La vena artistica pertanto non manca nella famiglia, nella quale tutti o quasi lavorano in questo ambito. Le prime pellicole dirette darisalgono al termine degli anni novanta. Quella che ne ha segnato l’esordio si intitola “Ecco ...

Stay_Nerd : Gabriele Muccino rilancia “Meritavo il Pallone d’oro!” - nfcbis : Un “Gabriele Muccino sta scrivendo...” e un caffè macchiato, grazie. - frammenta : Pure vittima - superdariobros : Ho voluto spendere qualche parola sulla rosicata di Gabriele Muccino e sulle parole rivolte ai giurati dei David di… - FabioMontale : RT @LauraAluisi: Aiutate quest'uomo a capire che 'Gli anni piu' belli' saranno quelli in cui lui smettera' di fare cinema. #daviddidonatell… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Muccino

Come Paolo, uno dei protagonisti del dittico diL'ultimo bacio e Baciami ancora , e sempre per, il Sopravissù de Gli anni più belli. O ancora Penthotal di Paz! ; Luca ...Oggi si parla di:contro i David, il debutto di 'Genitori VS Influencer', Woody Allen e l'arrivo al cinema di 'The Suicide ...Nuova polemica di Gabriele Muccino: il regista chiede il Pallone d'Oro e se la prende con Cristiano Ronaldo e Leo Messi.Gabriele Muccino si è lamentato su Twitter della scarsità di nomination ricevute al David di Donatello con il suo film "Gli anni più belli". La sua pellicola, uscita al cinema nel febbraio del 2020, h ...