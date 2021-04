Decaro contro Draghi | “Governo non ascolta i sindaci | misure apprese dai giornali”

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Contrariamente a quanto sempre accaduto fino ad ora, il Governo non ha ascoltato i sindaci prima di varare un provvedimento con misure restrittive per contenere il contagio. Si è interrotta una collaborazione, finora stabile, garantita anche dalla disponibilità sempre pronta dei sindaci, e non mi spiego per quale ragione. Eppure quelle decise con l’ultimo decreto sono misure dure”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Deacaro ai microfoni di Radio1.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Decaro contro

L'HuffPost

Lo dichiara Antonio, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. "Devo dire che in un momento ...il parere del Cts transalpino. Il capo dello Stato si rivolgerà alla nazione con un discorso ...Il secondo decreto legge del Governo Draghil'epidemia contiene due novità essenziali : si ... Lo dichiara Antonio, sindaco di Bari e presidente dell'Anci. 'Devo dire che in un momento ...CASAL DI PRINCIPE – (GV) Colpo di scena a metà aprile sarà ascoltato il collaboratore di giustizia Nicola Schiavone prima della sentenza in Corte di appello a Napoli nel processo a Nicola Cosentino, l ..."Leggiamo dalle agenzie di stampa che il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto legge in materia di misure anticovid. Scopriamo che non ci sono più zone bianche e gialle e che molte atti ...