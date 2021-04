Covid: da Albenga a Montecitorio in bici, ristoratore chiede regole chiare per riaprire (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Da Albenga, in Liguria, a piazza Montecitorio in bici. Tre giorni di pedalate, 618 chilometri e 10 metri, per consegnare una lettera a Fratelli d’Italia a nome di tutte le attività commerciali, con la richiesta di poter tornare a svolgere il proprio lavoro in base a regole chiare. E’ la storia di Marco Sanguineti, multato due volte per non aver rispettato le regole anti-Covid, che davanti la Camera ha incontrato il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida.“E’ stato multato, gli è stato spiegato che lui non può lavorare, perchè le regole, poco comprensibili, gli hanno impedito di rispettarle -sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia- E’ qui a chiedere regole chiare, per ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Da, in Liguria, a piazzain. Tre giorni di pedalate, 618 chilometri e 10 metri, per consegnare una lettera a Fratelli d’Italia a nome di tutte le attività commerciali, con la richiesta di poter tornare a svolgere il proprio lavoro in base a. E’ la storia di Marco Sanguineti, multato due volte per non aver rispettato leanti-, che davanti la Camera ha incontrato il capogruppo di Fdi, Francesco Lollobrigida.“E’ stato multato, gli è stato spiegato che lui non può lavorare, perchè le, poco comprensibili, gli hanno impedito di rispettarle -sottolinea l’esponente di Fratelli d’Italia- E’ qui are, per ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: da Albenga a Montecitorio in bici, ristoratore chiede regole chiare per riaprire... - ClaudioAlmanzi : Ad Albenga l’ AVO collabora alle vaccinazioni Anti Covid - savonanews : Ricoverato per una polmonite no Covid al Santa Corona, muore ad Albenga: esposto della famiglia - savonanews : Covid ad Albenga, il sindaco Tomatis fa il punto della situazione - mediterranew : Ad Albenga l' AVO collabora alle vaccinazioni Anti Covid... -