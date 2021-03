La Fuggitiva | cast completo | trama | quante puntate | trailer e location Quando inizia su Rai 1 la serie tv con Vittoria Puccini

Irene_Silmarien : #VittoriaPuccini torna in TV con una fiction intitolata #LaFuggitiva. L'attrice interpreta una donna il cui il mari… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuggitiva cast

SuperGuidaTV

La: ile i personaggi della serie tv con Vittoria Puccini La nuova serie tv è composta da quattro puntate e la Puccini sarà affiancata da Gianni Rosato è Goran Alan Cappelli Goetz è ...Lunedì 5 aprile debutta La, la nuova fiction thriller con protagonista l'attrice ... Nelanche Anna Valle nei panni di Irene, moglie di Marioni. In arrivo anche Non chiamarmi amore ( ex '...La Fuggitiva serie tv: cast completo, trama, quante puntate, dove è stata girata, trailer e location. Quando inizia su Rai 1 la fiction con Vittoria Puccini ...La Fuggitiva è la nuova serie di Rai1, in arrivo lunedì 5 aprile in prima visione assoluta. L’amata protagonista di Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini sarà la protagonista della nuova fiction Rai.