Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inchiesta sulla fornitura dei camici alla Regione (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Procura di Milano ha comunicato che il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per due nuove ipotesi di reato, autoriciclaggio e false dichiarazioni, nell’ambito dell’indagine sui camici forniti alla Regione dall’azienda di suo cognato. Fontana era già indagato per Leggi su ilpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) La Procura di Milano ha comunicato che il, èper due nuove ipotesi di reato,, nell’ambito dell’indagine suifornitidall’azienda di suo cognato.era giàper

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti… - SirDistruggere : M5S,Pd,IV e Leu vogliono approvare il ddl Zan, ma prima di arrivare in aula deve passare in commissione giustizia,… - repubblica : ?? Inchiesta camici, il presidente della Lombardia Fontana indagato per autoriciclaggio e false dichiarazioni nella… - GianniIglesias : RT @ilpost: Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, è indagato anche per autoriciclaggio e false dichiarazioni nell’inchiesta sulla… - FattoriniMaria : RT @PrecariUnitiCNR: #31Marzo Il primo trimestre del 2021 è trascorso e i #lavoratori #CNR attendono ancora un #Presidente. Intanto centina… -