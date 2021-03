Un altro reale attacca Harry e Meghan: Parole taglienti come rasoi (Di martedì 30 marzo 2021) Harry e Meghan, un nuovo attacco da parte dalla famiglia reale: “credo che non fosse il luogo adeguato per avere questo genere di discussioni” Harry e MeghanDopo l’intervista burrascosa in cui il principe Harry e la moglie Meghan hanno parlato senza alcun filtro facendo letteralmente a pezzi la famiglia reale, gli attacchi alla coppia sono stati molteplici. A parere di “People” : “sono tutti feriti e scioccati” ma il più adirato sarebbe William, il duca di Cambridge. D’altronde non ci sarebbe da stupirsi visto e considerato che è stato attaccato in prima persona. Infatti per chi non lo ricordasse, Harry lo ha definito “intrappolato” nella vita reale. Ma soprattutto era ... Leggi su kronic (Di martedì 30 marzo 2021), un nuovo attacco da parte dalla famiglia: “credo che non fosse il luogo adeguato per avere questo genere di discussioni”Dopo l’intervista burrascosa in cui il principee la mogliehanno parlato senza alcun filtro facendo letteralmente a pezzi la famiglia, gli attacchi alla coppia sono stati molteplici. A parere di “People” : “sono tutti feriti e scioccati” ma il più adirato sarebbe William, il duca di Cambridge. D’nde non ci sarebbe da stupirsi visto e considerato che è statoto in prima persona. Infatti per chi non lo ricordasse,lo ha definito “intrappolato” nella vita. Ma soprattutto era ...

Advertising

marcelgiorda : RT @Cardiopoetica: Il problema non è che Renzi viaggia indisturbato un giorno sì e l'altro pure nei Paesi arabi, in barba a quarantene e lo… - an14to : @loveandthecity_ Perché se funziona come da noi, gli impiegati dell'anagrafe sono dei mentecatti che prima magari f… - Zedar73 : RT @Cardiopoetica: Il problema non è che Renzi viaggia indisturbato un giorno sì e l'altro pure nei Paesi arabi, in barba a quarantene e lo… - baura_loldrini : un altro giorno un'altra occasione sprecata per essere il movimento reale che shitposta irl - litrodinitro : Ormai quando nella vita reale sbaglio qualcosa dico 'account finito' Ed ecco un altro problema che si aggiunge agli altri che già ho -

Ultime Notizie dalla rete : altro reale Che cosa è la transizione ecologica? ...virgola la reale incidenza dell'inquinamento. In mezzo a una serie di argomenti trattati con grande competenza e finalmente in maniera diversa dal solito, mi sono chiesto perché si parli di un altro ...

Il cadavere di Susan Sontag Altro mito del Novecento: Anne Leibovitz. Quella, per intendersi, della foto di John Lennon nudo, ... Potrebbe essere una messa in scena, ma qualche corpo reale da qualche parte del globo terrestre in ...

Un altro reale attacca Harry e Meghan: Parole taglienti come rasoi kronic Il nuovo Campania Teatro Festival Non più Napoli Teatro Festival Italia, ma Campania Teatro Festival. Cambia nome la storica manifestazione estiva (e non solo) che per il suo 14° anno ritorna, in presenza, all’aperto e in sicurezza, c ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Ore 19.02 - Draghi alle Regioni: Ue assicura dosi per immunità a luglio (di Fiorenza Sarzanini) Il premier Draghi, durante l’incontro con le Regioni sui vaccini, ha assicurato ...

...virgola laincidenza dell'inquinamento. In mezzo a una serie di argomenti trattati con grande competenza e finalmente in maniera diversa dal solito, mi sono chiesto perché si parli di un...mito del Novecento: Anne Leibovitz. Quella, per intendersi, della foto di John Lennon nudo, ... Potrebbe essere una messa in scena, ma qualche corpoda qualche parte del globo terrestre in ...Non più Napoli Teatro Festival Italia, ma Campania Teatro Festival. Cambia nome la storica manifestazione estiva (e non solo) che per il suo 14° anno ritorna, in presenza, all’aperto e in sicurezza, c ...Ore 19.02 - Draghi alle Regioni: Ue assicura dosi per immunità a luglio (di Fiorenza Sarzanini) Il premier Draghi, durante l’incontro con le Regioni sui vaccini, ha assicurato ...