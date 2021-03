Suez, 37 navi hanno attraversato il Canale (Di martedì 30 marzo 2021) Inizia lentamente a sbloccarsi la situazione nel Canale di Suez dopo la crisi provocata dalla portacontainer Ever Given. Secondo alcuni tweet del fornitore di servizi Leth Agencies, nella notte almeno 37 navi hanno attraversato e lasciato il Canale dopo essere rimaste ferme nella zona del Grande Lago Amaro a causa della gigantesca nave che fino a ieri bloccava il passaggio. “Alle 3.30 (ora locale) del 30 marzo, 163 navi attendono di transitare a Suez, 137 a Port Said e sei nella zona del Grande Lago Amaro – si legge poi in un ultimo tweet – Trentasette navi sono uscite dal Grande Lago Amaro e per 76 è previsto il transito per oggi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Inizia lentamente a sbloccarsi la situazione neldidopo la crisi provocata dalla portacontainer Ever Given. Secondo alcuni tweet del fornitore di servizi Leth Agencies, nella notte almeno 37e lasciato ildopo essere rimaste ferme nella zona del Grande Lago Amaro a causa della gigantesca nave che fino a ieri bloccava il passaggio. “Alle 3.30 (ora locale) del 30 marzo, 163attendono di transitare a, 137 a Port Said e sei nella zona del Grande Lago Amaro – si legge poi in un ultimo tweet – Trentasettesono uscite dal Grande Lago Amaro e per 76 è previsto il transito per oggi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

