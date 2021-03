Equitazione | i Campionati Italiani di salto ostacoli metteranno in palio tre pass per Piazza di Siena

Leggi su oasport

(Di martedì 30 marzo 2021) Arriva l’ufficialità da parte della Federazione: iSenior, Amazzoni ed Interforze, che si svolgeranno negli impianti del Circolo Ippico Le Siepi di Cervia dal 29 aprile al 2 maggio,ini primiper gli azzurri per lo CSIO di Romadi. Si qualificheranno i primi tre binomi classificati nel Campionato Italiano Assoluto: il vincitore avrà diritto di accedere (previa qualifica se prevista) al Gran Premio dello CSIO, mentre il secondo e terzo classificato saranno inseriti o nella lista dei cavalieri con possibilità di accesso al Gran Premio o in quella dei cavalieri che parteciperanno allo CSIO. Si svolgeranno anche le gare della categoria delle Sei Barriere, anche in questo caso qualificanti per la medesima prova in ...