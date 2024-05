‘Rinnoviamo Casapesenna’ - presentata la lista a sostegno del candidato Cirillo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 11 maggio 2024) Nella mattinata è stata depositata presso la casa comunale la lista civica "Rinnoviamo Casapesenna" del sindaco Alessandro, così composta: Bovenzi Clorinda, Diana Costantino, Diana Romeo, Donciglio Rosa, Fontana Patrizio, Garofalo Annarita, Massaro Bernardo, Napoletano Raffaele, Piccolo Iolanda, Piccolo Saverio, Zagaria Gilda e Zagaria Valeria. "A loro va il mio ringraziamento per la disponibilità a mettersi in gioco e sostenermi in un tempo in cui l'impegno in politica, anche solo a livello locale, è visto con disillusione e sfiducia" sottolinea. "L'ambizione che si propone la lista è proprio quella di suscitare interesse ed entusiasmo, riconoscendo nelle persone che la compongono una vera novità. Dal tour elettorale di queste settimane, dove abbiamo ...