U&D - Mario parla per la prima volta dopo la fine del trono di Ida | Vi chiedo di rispettare il momento

dopo la tormentata esperienza a Uomini e Donne , Mario Cusitore ha rotto il silenzio su Ida Platano e su quanto successo in queste ultime settimane. Su di lui c’è stata soprattutto un’accusa molto pesante, che ha poi fatto propendere per la mancata ...

Uomini e Donne, l’ultima registrazione pochi giorni fa: a fine mese si chiude. Anche questa stagione, caratterizzata come sempre da una marea di colpi di scena, va in vacanza per tornare poi a settembre prossimo con nuovi ma anche vecchi ...