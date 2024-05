Ordine d’arrivo Giro d’Italia 2024 - ottava tappa | Pogacar vince a Prati di Tiv - Tiberi attacca in salita!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Tadejha vinto l’del. Lo sloveno ha pedalato con grande scioltezza sullafinale che conduceva adi Tivo, non hato ma ha dimostrato una brillantezza superiore agli avversari e nel finale ha sprintato per conquistare il terzo successo parziale in questa edizione della Corsa Rosa. Dopo i sigilli a Oropa e nella cronometro di Foligno, l’alfiere della UAE Emirates ha primeggiato anche in Umbria e ha rafforzato la maglia rosa. Antonioha fatto sognare il pubblico italiano, piazzando un paio di allunghi negli ultimi 1500 metri e scaldando il cuore degli amanti del pedale tricolore. Il portacolori della Bahrain Victorious ha concluso al quarto posto alle ...