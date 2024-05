Stazione Termini - chiede un’informazione e riceve un pugno in faccia | gravissimo un turista 41enne Caccia all’aggressore

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 maggio 2024 – Un episodio di violenza, al momento senza spiegazioni, è avvenuto ieri sera nei pressi delladove un uomo di 41 anni, forse un, è stato aggredito e colpito con unin. È stato ferito gravemente ed è portato in codice rosso in ospedale. La polizia ha ricostruito la scena dell’aggressione visionando i filmati delle telecamere ma non è chiaro cosa abbia indotto l’aggressore a reagire con tanta violenza. L’uomo che ha sferrato ilha poi fatto perdere le sue tracce ed è ricercato.: anziano di 91 anni invita a pranzo una senzatetto, lei lo rapina e scappa con 900 euro Cosa è accaduto Il, forse un, si è avvicinato a un ...

Roma, 8 maggio 2024 – Una senzatetto che chiede l’elemosina per comprare cibo nei pressi della Stazione Termini , un anziano la vuole aiutare e la invita a pranzo a casa sua che non è distante, nel quartiere Esquilino a Roma. Ma una volta arrivati ...

È accaduto nella serata di ieri a via Gioberti. L'uomo, aggredito da uno sconosciuto , ha riportato gravi fratture craniche e ora è in prognosi riservata.Continua a leggere

Un quarantunenne si trova ricoverato in gravi ssime condizioni , a causa di un gesto di violenza improvvisa. Ieri, 10 maggio, un passante è stato aggredito in via Gioberti, proprio di fianco alla Stazione Termini a Roma, da uno sconosciuto . Secondo ...

Colpito con un pugno in strada a Roma, grave un 41enne - Colpito con un pugno in strada a Roma, grave un 41enne - Colpito con pugno in strada a Roma, grave 41enne: fratture craniche. È successo nei pressi della stazione termini.

Stazione Termini, uomo viene colpito alla testa da uno sconosciuto: è in gravi condizioni - stazione termini, uomo viene colpito alla testa da uno sconosciuto: è in gravi condizioni - Un quarantunenne si trova ricoverato in gravissime condizioni, a causa di un gesto di violenza improvvisa. Ieri, 10 maggio, un passante è stato aggredito in via Gioberti, proprio di fianco alla Stazio ...

Mentre passeggia vicino la stazione riceve improvvisamente un pugno in pieno volto, gravissimo un uomo di 41 anni - Mentre passeggia vicino la stazione riceve improvvisamente un pugno in pieno volto, gravissimo un uomo di 41 anni - Un uomo di 41 anni è stato gravemente ferito dopo essere stato colpito da un pugno in faccia vicino alla stazione termini di Roma. La polizia cerca ora l'aggressore. Il brutto episodio nei dettagli In ...