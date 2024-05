Hamas mostra l’ostaggio israeliano Nadav Popplewell Il video macabro - poi l’annuncio | Morto da un mese dopo i bombardamenti

(Di sabato 11 maggio 2024), un ostaggiodi 51 anni catturato dadurante l’attacco del 7 ottobre 2023, è. Lo ha annunciato il gruppo di miliziani palestinesi, secondo cui– che è anche cittadino britannico – sarebbeormai più di unfa «per le ferite riportate durante un raid». In unpubblicato sui social, Abu Obeida, portavoce delle Brigate Qassam, aggiunge: «Le sue condizioni sono deteriorate e non è stato possibile curarlo negli ospedali a causa delle distruzioni degli ospedali a Gaza da parte del nemico». Ilpubblicato sui social Poche ore prima deldella sua morte, ...

