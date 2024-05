Bayern Monaco - Tuchel | Non so se rinnoverò

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) “Non so secon il. Non è per noi chiara l’identità da tenere in campo, stiamo affrontando anche questo. La lotta per il secondo posto? Tutto è pienamente nelle nostre mani. Vogliamo vincere la partita così come quelle rimanenti“. Lo ha detto l’allenatore del, Thomas, prima della partita di Bundesliga contro il Wolfsburg, probabilmente la penultima in assoluto sulla panchina bavarese per lui che era stato di fatto esautorato dal club già diversi mesi fa: “Abbiamo un organico ridotto, ma a questo non penso. Alcuni ragazzi che lo desideravano ultimamente adesso avranno spazio per giocare. È normale”. SportFace.