La storia della 90enne che ha denunciato suo marito a Padova | Non ne posso più - mi picchia da 50 anni

(Di sabato 11 maggio 2024) Una donna di 90, residente a, hailper violenze in famiglia. Dopo l’ultimo episodio, che ha portato la donna a essere ricoverata per un trauma toracico, lasi è fatta forza e ha deciso di sporgere denuncia contro il, suo coetaneo. «Non nepiù, mida 50», ha raccontato alla polizia. La vicenda è finita davanti alla procura di, che ha chiesto e ottenuto dal Gip l’allontanamento dell’uomo, a cui ora è stato applicato il braccialetto elettronico. Il, che viveva con la moglie nel centro storico di, dovrà ora trovare un’altra sistemazione con l’aiuto dei parenti. La confessione...

VENETO - Anziano violento: picchia la moglia da 50 anni e lei finalmente lo denuncia - VENETO - Anziano violento: picchia la moglia da 50 anni e lei finalmente lo denuncia - Novantenne denuncia il marito coetaneo: «Aiutatemi, mi picchia da cinquanta anni» L’uomo è stato sottoposto al provvedimento di allontanamento e gli è stato applicato il braccialetto… Leggi ...

Padova, novantenne denuncia il marito: “Mi picchia da 50 anni” - Padova, novantenne denuncia il marito: “Mi picchia da 50 anni” - PADOVA – Una donna di 90anni padovana all’ennesima lite con il marito, anche lui 90enne, ha deciso di denunciarlo. “Non ne posso più, mi picchia da 50 anni” avrebbe detto la donna alle forze ...

Padova, 90enne denuncia il marito violento: “Mi picchia da 50 anni” - Padova, 90enne denuncia il marito violento: “Mi picchia da 50 anni” - Ha trovato il coraggio di denunciare il marito violento, una scelta spesso non facile da compiere. La storia di una donna padovana di 90 anni dimostra che non è mai troppo tardi. L’anziana signora, do ...