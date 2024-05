Internazionali d’Italia 2024 - bagno di folla per Nadal dopo ko con Hurkacz VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024)diper Rafaelal Foro Italicola sconfitta patita per mano di Hubertal secondo turno degli. Il campione maiorchino è stato accolto da centinaia e centinaia di persone, lì pronte ad aspettarlo sotto il ponte che collega il Campo Centrale all’area riservata ai giocatori. Un amore che dura da 20 anni, quello tra il pubblico italiano e Rafa, 10 volte vincitore del torneo. Probabilmente è stata la sua ultima volta a Roma, ma lui la porta non l’ha voluta chiudere del tutto. Vedremo. ???? ??????? ?? ????? ????#IBI24 @atptour pic.twitter.com/gkk07HvCxP —BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 11,SportFace.

Stefano Napolitano se la vedrà contro Nicolas Jarry nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta del Foro Italico. Non si ferma il tennista biellese, che vittoria dopo vittoria vede sempre più ...

Per lo spagnolo potrebbe essere stata l'ultima partita al Foro Italico Rafael Nadal esce di scena al secondo turno degli Internazionali d'Italia (terra, montepremi 4.791.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Lo spagnolo, ex ...

Stefano Napolitano conquista il terzo turno agli Internazionali d’Italia 2024 di Roma . Contro il classe 2005 cinese Juncheng Shang, ripescato da lucky loser ma di forte prospettiva, il biellese s’impone per 6-7(3) 6-1 6-0 in 2 ore e 21 minuti e si ...

Internazionali, Nadal eliminato rifiuta cerimonia commemorativa - Sarebbe stata un'impresa e così non è stata: Rafael Nadal saluta (per sempre) gli Internazionali d'Italia dopo la sconfitta in due set contro il numero 7 del tabellone e numero 9 del mondo, il polacco Hubert Hurckacz , con il punteggio di 6 - 1 6 - 3. Il giocatore spagnolo che al ...

Nadal - Hurkacz 0 - 2 (1 - 6, 3 - 6) rivivi diretta: la sfida degli Internazionali di Roma - ROMA - Rafa Nadal saluta Roma e lascia gli Internazionali d'Italia . Lo spagnolo fatica e soffre i colpi del polacco Hubert Hurkacz , che vince in due set 6 - 1, 6 - 3 senza mai andare in affanno. In affanno invece ci va Nadal, che a tratti è ...