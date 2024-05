Segesta Teatro Festival dal 26 luglio Cosa c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 11 maggio 2024) Roma, 11 mag. (askanews) – Unprezioso in un luogo di maestosa bellezza. Per riconnettersi con la storia e attivare un nuovo rapporto simbiotico con la Natura e con il Mito, provando a interpretare la condizione del mondo contemporaneo attraverso l’Antico. Giunto alla sua terza edizione, torna il, con la direzione artistica di Claudio Collovà, che dal 26al 25 agosto è in programma nel Parco Archeologico didiretto da Luigi Biondo, in particolare alAntico e al Tempio, immersi in uno scenario naturale unico: due luoghi che, come sottolinea il direttore artistico, nella loro immutata bellezza, offrono al nostro sguardo il senso della comunità, in un tempo sospeso al tramonto, all’alba e in notturna, in grado di ...