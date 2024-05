Internazionali d’Italia - Djokovic si presenta con il caschetto | il siparietto con i fan è virale | VIDEO

(Di sabato 11 maggio 2024) La paura per quanto accaduto ieri si è trasformata in serenità prima, con il tweet in cui annunciava di stare bene, poi addirittura in un momento di goliardia. Novak, visto sanguinante ieri dopo essere stato colpito da una borraccia agli, non ha perso la voglia di sorridere. Ecco dunque che, quest’oggi, il tennista serbo ha incontrato i fan di Romandosi con un outfit davvero particolare: il tennista serbo ha indossato un casco da bici sopra il normale cappello. Una protezione extra per evitare un nuovo, involontario, incidente. Alla vista dello strano copricapo del tennista i fan sono scoppiati a ridere e fra un “come stai?” e uno scambio di battute, è tornato il sereno anche frae il pubblico di Roma. ...

Mancheranno Sinner e Alcaraz, ma non mancherà lo spettacolo a Roma. Il tabellone degli Internazionali d’Italia è stato sorteggiato e gli azzurri alla partenza saranno dodici, in attesa delle qualificazioni. L’unica testa di serie è Lorenzo Musetti, ...

