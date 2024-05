Judo - Manuel Lombardo padrone nei -73 kg del Grand Slam di Astana Polling sul podio alla prima in azzurro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 11 maggio 2024) Seconda giornata die rilievo in chiave azzurra aldi, ultimo appuntamento del World Tour diin vista dei Mondiali di Abu Dhabi con in palio punti fondamentali in ottica ranking di qualificazione olimpica per Parigi 2024. L’Italia ha archiviato altri due piazzamenti sul, dopo il secondo posto di Matteo Piras nei -66 kg e il terzo di Andrea Carlino nei -60 kg uomini di ieri. Ci si aspettava molto in questo day-2 dae da Kime così è stato. Il piemontese è andato a prendersi una strepitosa vittoria nei -73 kg maschili. Per il 25enne nostrano è la quarta affermazione in carriera neie la seconda in questo 2024, ricordando quanto fatto a ...