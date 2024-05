Fiorello e le lacrime | sembra davvero l'addio Il vero show è dietro le quinte | il video

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si piange e si ride, come nelle feste più belle, come in quei momenti magici e irripetibili che regala la vita. Nel gran finale di “Viva Rai2” c’ètutto, a cominciare dall’affetto degli amici più cari, quelli che non si separeranno mai anche se i loro volti cambieranno tasto sul telecomando, come...