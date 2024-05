(Di sabato 11 maggio 2024) Firenze, 11 maggio 2024 – La solidarietà e la prontezza d'intervento sono valori imprescindibili nel mondo del podismo e dell'assistenza sanitaria. È proprio in questo spirito che la Ets Regalami un Sorriso ha risposto tempestivamente alla chiamata del Gs Le Torri,ntendo che la corsa podisticaperdella prossima domenica a Firenze fosse assistita da une quindi un evento sicuro e protetto. Quando la scadenza naturale dei componenti vitali delpresso il GS Le Torri ha causato preoccupazione, la ETS Regalami un Sorriso ha dimostrato la propria dedizione alla causa, intervenendo prontamente per fornire una nuova batteria e piastre. È una testimonianza tangibile dell'impegno costante nelntire lae il benessere ...

Corri per Michela, la gara in sicurezza col defibrillatore - corri per michela, la gara in sicurezza col defibrillatore - Firenze, 11 maggio 2024 – La solidarietà e la prontezza d'intervento sono valori imprescindibili nel mondo del podismo e dell'assistenza sanitaria. È proprio in questo spirito che la Ets Regalami un S ...

Michela Bertuccioli candidata sindaca a San Giovanni: una cena per presentare la sua squadra. La lista - michela Bertuccioli candidata sindaca a San Giovanni: una cena per presentare la sua squadra. La lista - In una sala gremita la candidata sindaca, con le candidate e candidati al consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, ha fatto gli onori di casa a più di 200 persone affiancata da Stefano ...

Week end 11-12 maggio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi - Week end 11-12 maggio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi - Per l’86° Festival del Maggio Musicale domenica 12 maggio 2024 alle 17 al Teatro del Maggio (Piazza Vittorio Gui) in sala grande concerto con i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti, evento a ...